Unbekannte haben in Schöneberg Hauswände und drei Polizeiwagen mit Parolen besprüht. Da bei den Graffitis vom Freitagabend ein politisches Motiv angenommen wird, ermittelt der Staatsschutz, so die Polizei. Zwölf Strafanzeigen wurden demnach gestellt. dpa/nd

Ein bundesweites Meldesystem nach dem Vorbild der Berliner Recherchestelle RIAS soll judenfeindliche Vorfälle in Deutschland erfassen.

