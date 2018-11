London. Der Chef der britischen Labour-Partei Jeremy Corbyn empfiehlt den sozialdemokratischen Parteien in Europa einen deutlichen Linksruck. In einem Interview mit dem »Spiegel« erklärte er, seine Partei habe eine »radikale Alternative« gewählt und damit großen Erfolg gehabt. Linke Parteien müssten sich die Frage stellen, ob sie weiter dulden wollten, »dass brutale Sparzwänge ein Wirtschaftssystem dominieren, das Reichtum in die falsche Richtung verteilt«, so der 69-jährige britische Oppositionschef. dpa/nd