Berlin. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland kämpfen mit einem dramatischen Personalmangel bei Priestern und Pastoren. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken erwartet, dass bis 2030 etwa 7000 von den aktuell rund 13 500 Priesterstellen nicht mehr besetzt werden können, heißt es im »Focus«. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) habe vergleichbare Probleme. Der Pfarrerverband geht davon aus, dass sich die Zahl der derzeit etwa 21 000 Pfarrerinnen und Pfarrer um rund ein Drittel reduzieren wird. Mit einem Appell zur Öffnung für neue Ideen zum Gewinnen junger Menschen begann am Sonntag in Würzburg die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 400 Menschen protestierten am Rande gegen den kirchlichen Sonderstatus im Arbeitsrecht. Agenturen/nd