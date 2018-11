Unterstützer der radikalen Gruppe Tehrik Labaik Ya RasoolAllah nehmen an einem Protest gegen Asia Bibi teil. Foto: dpa/Shahzaib Akber

Pakistan stehen unruhige Zeiten bevor. Seit der am Mittwoch erfolgten Entlassung der wegen Blasphemie zum Tode verurteilten Christin Asia Bibi aus dem Gefängnis demonstrieren Islamisten im ganzen Land. Gegen die drei Richter des Obersten Gerichtshofs, die Bibi nach acht Jahren in der Todeszelle freisprachen, haben Islamisten eine Fatwa ausgesprochen; sie müssen, wie Bibis Familie, um ihr Leben fürchten. Wie ihr Anwalt, Saif-ul-Malook, gegenüber »Bild am Sonntag« bestätigte, hofft Bibi, gemeinsam mit ihrer Familie in Deutschland Asyl zu erhalten. Er selber floh vor der Bedrohung in die Niederlande.

Das ist aber nicht das einzige Problem in Pakistan. Vergangenen Mittwoch bestätigte ein Sprecher des pakistanischen Finanzministeriums, sein Land habe Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über einen Hilfskredit aufgenommen, nachdem Pakistans Devisenreserven anfangs des Monats auf knapp acht Milliarden US-Dollar gesch...