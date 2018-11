Jo Johnson, der 46-jährige konservative Verkehrsminister und jüngere Bruder des Brexit-Anführers Boris, ist am Freitag mit einer dringenden Warnung an die Premierministerin zurückgetreten. Mays Plan, den Abgeordneten nur die Wahl zwischen einem höchstwahrscheinlich schlechten Deal und einem EU-Austritt ohne Abkommen anzubieten, sei der schlimmste Fehler der britischen Außenpolitik seit der Suez-Invasion im Jahr 1956, so Johnson.

Anders als der bekanntere Ex-Außenminister Boris ist Jo Johnson ein Denker ohne persönlichen Ehrgeiz. Er unterstützt den Verbleib in der EU, empfiehlt heute eine zweite Volksabstimmung, damit die Wähler nach Bekanntgabe der Brexit-Bedingungen sich anders besinnen können. Eine wachsende Gruppe von EU-Befürwortern in der Tory-Fraktion sowie die Mehrheit der Labourabgeordneten und -Anhänger verlangen inzwischen ein solches »People’s Vote«.

Denn die von May bisher angestrebten Brexit-Bedingungen scheinen nicht akzept...