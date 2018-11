Am Potsdamer Landtag Foto: dpa/Bernd Settnik

Das Land Brandenburg kann die Arbeitsbedingungen seiner Beamten verbessern, wie es will - die Krankenstände bleiben hoch und steigen sogar noch an. Wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) mitteilte, gab lag die Zahl der krankheitsbedingten Fehltage bei Polizisten im Jahr 2001 bei durchschnittlich 15, im Jahr 2017 dann bei 36 Fehltagen. Der Krankenstand ist damit so hoch wie nie zuvor.

Wie der Landtagsabgeordnete Björn Lakenmacher (CDU) darlegt, ergibt eine Betrachtung der einzelnen Polizeireviere: im Revier Erkner gab es im Schnitt 54 Fehltage wegen Krankschreibung, in Bad Freienwalde 56 Fehltage, in Pritzwalk 60, in Nauen 81, in Rathenow 92 und in Seelow sogar 105.

Minister Schröter hält es allerdings nicht für sachdienlich, so ins Detail zu gehen, weil sich dann Einzelschicksale statistisch bemerkbar machen. Wenn beispielsweise ein Polizist wegen einer schweren Krankheit gleich zehn Monate fehle, dann komme man für sein Revier na...