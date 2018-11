Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert die Parität von Frauen und Männern in politischen Ämtern und Parlamenten. Anlässlich des 100. Jahrestages der Einführung des Frauenwahlrechtes sagte Merkel am Montag im Deutschen Historischen Museum in Berlin, Frauenquoten seien nur ein erster Schritt zur Normalität. Ziel müsse aber Parität sein. Es sei zwar einiges erreicht worden an Frauenrechten in den vergangenen 100 Jahren, aber »gerade der Bundestag ist in dieser Legislaturperiode kein Ruhmesblatt«, sagte Merkel bei dem Festakt zu 100 Jahren Frauenwahlrecht. Mit 31 Prozent weiblichen Abgeordneten habe das deutsche Parlament die gleiche Quote wie das Parlament in Sudan, erklärte die Bundeskanzlerin. Schockiert sei sie auch über die geringe Quote an Oberbürgermeisterinnen in Deutschland von rund acht Prozent. epd/nd