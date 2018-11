Der BVG-Beschäftigte Matthias Groß mit Hündin Bonja Foto: BVG/Oliver Lang

Michael Görner ist schwerbehindert und beschäftigt Menschen mit Schwerbehinderung unter guten Bedingungen. Dafür verlieh ihm das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) am Montag den Berliner Inklusionspreis.

Er bietet mit der »Michael Görner Service Group« Hilfe im Haushalt, Garten und Begleitung im Alltag an. Sechs Angestellte mit Behinderung arbeiten in seinem Kleinstunternehmen mit insgesamt neun Beschäftigten. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit kommen würde, als ich mich selbstständig gemacht habe mit meiner anerkannten Schwerbehinderung«, sagte er bei Entgegennahme der mit 10 000 Euro dotierten Auszeichnung, die das LAGeSo zum 16. Mal vergab.

In der Kategorie mittelständische Unternehmen gewann der Essig- und Senfhersteller Carl Kühne KG. Von den 275 Beschäftigten am Standort Reinickendorf arbeiten 32 Menschen mit einer Schwerbehinderung. Das entspricht rund zwölf Prozent der Belegschaft. Und liegt somit über dem für...