Foto: Getty Images/iStockphoto

Berlin. Für Andrea Nahles ist das Maß voll. Horst Seehofers Abgang brächte die personelle Erneuerung der »letzten der drei Regierungsparteien«, hatte die SPD-Chefin in der ARD-Talkshow »Anne Will« gesagt. Da ist viel Erneuerung hineingedeutet in den Wunsch nach einem Rücktritt des CSU-Vorsitzenden und Bundesinnenministers. Doch der tut ihr und allen anderen, die seinen Abgang herbeisehnen, den Gefallen nicht. Am Montag verkündete er bei einem Diensttermin in Bautzen: »Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben.« Am Wochenende hatte er ...