Horst Seehofer will als CSU-Vorsitzender zurücktreten. Angeblich. Glaubt er jedenfalls jetzt gerade. Was nichts heißen muss. Hier die besten Zitate aus den nächsten Wochen. 12. 11. 2018: »Ich bin Innenminister und bleibe es.« - 14. 11 2018: »Wenn die Partei mich ruft, gibt es keinen Grund, den CSU-Vorsitz abzugeben.« - 20. 11 .2018: »Es ist besser, beide Ämter in einer Hand zu haben.« - 21. 11. 2018: »Aber getrennt geht es natürlich auch.« - 3. 12. 2018: »Zu gegebener Zeit, in 50 oder 100 Jahren, wird es Zeit sein für einen Nachfolger.« - 11. 12. 2018: »Ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Schon gar nicht aus Berlin.« - 12. 12. 2018: »Auch nicht aus München.« - 24. 12. 2018: »Sakra!« - 2. 1. 2019: »Rücktritt? Das ist doch Schnee vom letzten Jahr.« - 28. 2. 2019: »Warum hat die Bürotür innen keine Klinke mehr? Wie kommt man hier überhaupt raus? Und wie krieg ich diesen blöden Janker auf, wenn die Knöpfe alle hinten sind?« - 3. 3. 2019: »Ich bin der Innenminister!« wh