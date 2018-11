Ein fast vergessener Klassiker: Handkes «Publikumsbeschimpfung» am Berliner DT

Der Musikwissenschaftler Sven Müller wird neuer Intendant der Theater und Orchester GmbH (TOG) Neubrandenburg/Neustrelitz. Das hat die Gesellschafterversammlung der GmbH bereits beschlossen, wie der jetzige Intendant Joachim Kümmritz am Dienstag sagte. Die Entscheidung müsse - ebenso wie ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer - noch von den Kommunalparlamenten der Gesellschafter wie Neubrandenburg und Neustrelitz bestätigt werden. Der gebürtige Hamburger Müller soll am 1. Januar 2019 anfangen und die neue Spielzeit vorbereiten. Er würde die TOG ab August 2019 vom bisherigen Intendanten Kümmritz übernehmen. dpa/nd

