Düsseldorf. Trotz guter Konjunktur haben immer mehr Bundesbürger Schulden. Zum 1. Oktober waren 10,04 Prozent oder 6,9 Millionen Bürger über 18 Jahre verschuldet, wie aus dem am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichten Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Das waren 0,3 Prozent oder 19 000 mehr als ein Jahr zuvor. Bei der steigenden Zahl an Schuldnern handele es sich überwiegend um Fälle mit geringer Überschuldung, hieß es. Angesichts des erwarteten Abflauens der Konjunktur sei mit einer weiteren Zunahme der Überschuldung zu rechnen. Im Vergleich der Regionen bleibt die Überschuldungsquote in Ostdeutschland mit 10,4 Prozent zwar weiter leicht höher als im Westen mit 9,98 Prozent. Doch dem Bericht zufolge geht die Zahl der Überschuldungen im Osten inzwischen zurück, während sie im Westen weiter ansteigt. epd/nd