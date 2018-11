Leverkusen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss sich in den USA noch mehr Glyphosat-Klagen stellen als bisher bekannt. Bis Ende Oktober seien Gerichtsschriften von etwa 9300 Klägern zugestellt worden, sagte Bayer-Konzernchef Werner Baumann am Dienstag in Leverkusen. Das waren circa 600 mehr als Ende August. Baumann rechnet mit einem weiteren Anstieg. Die Kläger werfen dem von Bayer übernommenen US-Unternehmen Monsanto vor, nicht ausreichend über die Schädlichkeit des Totalherbizids informiert zu haben. Im Sommer hatte ein erstes Urteil in Kalifornien für Schlagzeilen gesorgt, der Konzern sollte einem Krebskranken 289 Millionen Dollar zahlen. Später wurde die Strafe auf 78 Millionen Dollar gesenkt. Bayer kündigte Berufung an, Vergleiche schloss Baumann aus. dpa/nd