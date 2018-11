Würzburg. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) will für die Aufarbeitung sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in eigenen Einrichtungen 1,3 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Das Geld soll für das angekündigte Maßnahmenpaket zur Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch verwendet werden, wie aus dem am Montag in Würzburg vorgestellten Haushaltsplan für 2019 hervorgeht. Dort tagt derzeit die Synode der EKD, die über den Haushalt beschließen muss. Die evangelische Kirche hat unter anderem beschlossen, eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene von Missbrauch einzurichten. Außerdem sollen zwei Studien zur Aufklärung des Dunkelfeldes beim Thema Missbrauch und von Risikofaktoren in der evangelischen Kirche beauftragt werden sollen. epd/nd Kommentar Seite 10