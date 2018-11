Berlin. Die Polizei hat in den ersten drei Quartalen dieses Jahres bereits 12 791 Straftaten von Neonazis und anderen Rechten festgestellt. In 698 Fällen gingen die Täter gewaltsam vor, mehr als 300 Menschen wurden verletzt. Dies geht nach Informationen des »Tagesspiegel« aus den Antworten der Bundesregierung auf Anfragen von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau und der LINKEN hervor. nd