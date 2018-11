Protest der Psychotherapeut*innen im Oktober Foto: imago/Markus Heine

Psychotherapeut*innen in Ausbildung (PiA) wollen an diesem Mittwoch erneut auf dem Charité-Campus demonstrieren und außerdem zum ersten Mal einen PiA-Soli-Tag veranstalten. Die Auszubildenden wehren sich dagegen, dass sie während ihrer Ausbildung 1800 Stunden in Kliniken arbeiten müssen, dafür als Praktikant*innen aber kaum oder gar nicht bezahlt werden.

Psychotherapeut*in zu werden, ist nach aktueller Gesetzeslage eine zeitintensive und kostspielige Angelegenheit. In der Regel benötigt man zunächst ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Nach dem Masterabschluss kommt dann noch die Ausbildung zur Psychotherapeut*in obendrauf - die zwischen 25 000 und 70 000 Euro kostet.

Eine der Organisator*innen des Protests ist Dilara Michel. Sie absolviert gerade ihr Praxisjahr an einer Klinik in Berlin. »Es geht uns darum, deutschlandweit, beginnend mit Berlin, einen Tag einzuführen, an dem wir zeigen, dass es uns überhaupt gibt«, sagt Michel. »Wir ...