Elternbündnis will Regierenden Bürgermeister Müller Petition zur Bekämpfung der Kitakrise übergeben

Beim Angebot freier Kitaplätze hat sich die Lage entspannt. »Rund 30 000 Kinder haben die Kitas im Sommer verlassen. Aktuell gibt es noch 9400 nicht belegte Plätze«, sagte Iris Brennberger, Sprecherin der Senatsverwaltung für Familie, am Dienstag. »Wir hoffen, dass alle Maßnahmen greifen und dass die Situation sich im Frühjahr nicht wieder zuspitzt.« Wegen der angespannten Situation waren im Mai Tausende Eltern auf die Straße gegangen. Der Sprecherin zufolge ist die Zahl der Kitaplätze von September bis Oktober um 1200 auf rund 172 000 Plätze gewachsen. Weiter schwierig sei die Lage in kinderreichen Bezirken wie Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Berlin beschließt Aufnahmeprogramm für besonders Schutzbedürftige / Start in zwei Jahren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!