Paris. Wer häufiger Bio-Lebensmittel isst, hat ein geringeres Risiko, später an bestimmten Krebsarten zu erkranken. Zu dem Ergebnis kommt eine groß angelegte Studie, die das Fachmagazin »Jama Internal Medicine« veröffentlichte. 80 Prozent der 69 000 Probanden waren Frauen und älter als 40 Jahre. Sie gaben in Fragebögen an, wie häufig sie 16 Sorten von Bio-Lebensmitteln aßen. Im Verlauf der folgenden vier Jahre erkrankten 1340 Probanden an Krebs. Das Viertel der Probanden, das am häufigsten Bio-Produkte aß, hatte eine um 25 Prozent niedrigere Krebsrate als das Viertel mit dem geringsten Konsum. Die Forscher wiesen den Schutzeffekt der Bio-Kost allerdings nur für Brustkrebs nach der Menopause, das Non-Hodgkin-Lymphom und Lymphknoten-Krebs nach. erb