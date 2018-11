Genf. Nach aktuellen Zahlen der WHO-Studie »Global Burden of Disease 2017« haben heute in Deutschland geborene Kinder eine Lebenserwartung von 80,6 Jahren - der niedrigste Wert unter allen 22 Ländern der WHO-Region Westeuropa. Für Frauen und Männer zusammen betrug die Lebenserwartung nach den WHO-Daten im Jahr 2017 in Westeuropa im Schnitt 81,9 Jahre. Die Lebenserwartung deutscher Männer bildet mit 78,2 Jahren im westeuropäischen Vergleich das absolute Schlusslicht, bei den Frauen schneiden nur Großbritannien und Dänemark mit 82,7 Jahren noch schlechter ab. Deutsche Frauen erreichen 83 Jahre. nd