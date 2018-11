Medikamentenpraxis von Gefängnissen sorgen für neue Debatte über die Todesstrafe in den USA

Aachen. Der Schmerzmittel-Hersteller Grünenthal hat auf seiner milliardenschweren Einkaufstour den US-Markt ins Visier genommen. Die Firma teilte am Mittwoch in Aachen mit, dass man den US-Vertriebsspezialisten Averitas Pharma übernommen habe. Das Unternehmen soll den Verkauf von Schmerzpflastern übernehmen, die etwa gegen Schmerzen bei Gürtelrose genutzt werden. Die US-Rechte für das Pflaster hatte Grünenthal erst kürzlich gekauft. Zudem hatte die Pharmafirma unlängst die Übernahme von Rechten für weitere Mittel bekanntgegeben - dies allein für 922 Millionen Dollar. Insgesamt kostete die Einkaufstour bisher 1,3 Milliarden Dollar (1,15 Milliarden Euro). dpa/nd

