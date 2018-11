Moskau. Einen Tag nach der Hinderung an seiner Ausreise hat der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny am Mittwoch Russland für einen Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg verlassen können. Nach russischem Recht können Bürger wegen offener Schulden am Verlassen des Landes gehindert werden. Die Gerichtsvollzugsbehörde begründete das Ausreiseverbot mit einer ausstehenden Strafzahlung, die Nawalny im Laufe des Dienstag aber geleistet habe. Er will die Behörde verklagen. AFP/nd