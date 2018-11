Istanbul. Die seit Ende Juni in der Türkei inhaftierte deutsch-kurdische Sängerin mit dem Künstlernamen Hozan Cane ist wegen Mitgliedschaft in der als terroristisch eingestuften Organisation PKK zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht im westtürkischen Edirne fällte das Urteil zum Prozessauftakt am Mittwoch, wie die Anwältin der Sängerin Newroz Akalin mitteilte. dpa/nd