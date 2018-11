Foto: Rostock. Mit Sandaufspülungen lässt das Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg den Küstenschutz nördlich von Ahrenshoop nachbessern. Lasermessungen aus der Luft hatten ergeben, dass zwei längere Dünenabschnitte einer schweren Sturmflut nicht mehr standhalten könnten. Die alte Aufspülung sei am mehrere Kilometer langen Weststrand teils nicht mehr vorhanden. Jetzt werde ein Sand-Wasser-Gemisch mit Hilfe eines dänischen Baggerschiffes auf die Dünen gebracht. Für einen Dünenabschnitt seien die Arbeiten bereits abgeschlossen. Bis Ende der Woche soll auch der zweite fertig sein, so Lars Tiepolt vom Dezernat Küste der Umweltbehörde. Mit den Aufspülungen würden Ahrenshoop, Wustrow, Wiek und Born vor Sturmfluten geschützt und ein Durchbruch in den Saaler Bodden verhindert. dpa/nd Foto: dpa/Bernd Wüstneck