Wer Hüter eines solchen Fundus war, kann aus dem Vollen schöpfen. Neil MacGregor war fünfzehn Jahre lang Direktor der National Gallery in London, anschließend für zwölf Jahre Direktor des British Museums, bis er einer der Gründungsintendanten des Humboldt-Forums in Berlin wurde. Das deutsche Publikum liegt ihm seit dem Erfolg seiner »Geschichte der Welt in 100 Objekten« zu Füßen. Jetzt erzählt er vom »Leben mit den Göttern« in einem großformatigen, opulent mit hinreißenden Bildern ausgestatteten Prachtband.

Wer hier eine Religionsgeschichte erwartet, wird enttäuscht; wer einen anthropologischen Blick auf das Leben der Menschen werfen will, wird sehr viel Interessantes und Überraschendes entdecken. Der Mensch, der eben »nicht vom Brot allein lebt«, hat seit der Steinzeit enorme Ressourcen darauf verwendet, sein Leben und die natürlichen Vorgänge zu befragen, zu interpretieren und zu gestalten. Dabei spielen »die Götter« eine zentrale Ro...