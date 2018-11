Skizzen von Professor Erich John für die Weltzeituhr Foto: Weltzeituhr-Berlin.de/Elise Zadek

Wenn in der Hauptstadt eine »Designikone« in den Rang eines Berliner Wahrzeichens erhoben wird, dann rechnet man kaum damit, dass man es mit einer alten Bekannten zu tun bekommt. So geschehen am Mittwoch im »Park Inn«-Hotel am Alexanderplatz. Und die Urania-Weltzeituhr ist nun wirklich nicht nur für Alteingesessene eine sogar gute, alte Bekannte. 2019 schlägt der Weltzeituhr ihr 50. Jahr, und aus diesem Anlass hat ihr Schöpfer, der Formgestalter und Design-Professor Erich John, die Vermarktungsrechte an Carsten Kollmeier, Chef des Berliner Start-ups »Weltzeituhr Vertriebs UG« übergeben. Die Firma stellte nun ihre Werbekampagne mit einer hochwertigen Souvenir-Linie vor.

Seit dem 30. September 1969 steht dieses Wunderwerk der Technik auf dem in den 1960er Jahre neugestalteten Alex neben dem Alexanderhaus, vis-a-vis der 2017 gebauten Polizeiwache. Und seit Jahrzehnten ist die Weltzeituhr selbst bei Ortsfremden als markanter Treffpunkt für ...