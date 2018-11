Himmelpfort. Er hat keinen Facebook-Account, kein Twitter-Konto und keine E-Mail-Adresse: Der Weihnachtsmann verzichtet weiterhin aufs Internet und freut sich auf klassische Briefpost. In der am Mittwoch eröffneten Weihnachtspostfiliale im nordbrandenburgischen Himmelpfort gingen bereits mehr als 11 770 Wunschzettel aus aller Welt ein. Im Vorjahr waren es bis Heiligabend rund 264 000 Briefe und damit befindet sich in Himmelpfort die größte der insgesamt sieben deutschen Weihnachtspostfilialen. Den weitesten Weg hat bislang ein Brief aus Südafrika. Zur Saisoneröffnung der speziellen Postfiliale traf der Weihnachtsmann im Bob ein, geschoben von Olympiasiegerin Mariama Jamanka. dpa/nd