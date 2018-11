Die jüdische Gemeinde verfolgt die Debatte im Landtag. Foto: dpa/Britta Pedersen

Das Gedenken an die Judenpogrome vor 80 Jahren mündete am Mittwoch im Potsdamer Landtag in einen heftigen Schlagabtausch. Nachdem AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz in seiner Rede davon sprach, dass »Kommunisten und Nationalsozialisten« die Demokratie in Deutschland vernichtet hätten, sagte Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) zu ihm: »Sie sehen den Splitter im Auge des Nachbarn und den Balken im eigenen nicht.«

Daraufhin trat der Abgeordnete Steffen Königer (AfD) ans Mikrofon und warf den anderen Parteien und der Zivilgesellschaft vor, die AfD auszugrenzen. Es gebe Gaststätten mit der Türaufschrift: ...