Was soll das sein

Würzburg. . Die Synode der Evangelischen Kirchen hat einen Elf-Punkte-Plan zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und für eine bessere Prävention beschlossen. »Die Synode stellt sich dem Leid und dem Schmerz derer, die im Raum der evangelischen Kirche und der Diakonie sexualisierte Gewalt und Missbrauch erlitten haben«, heißt es in dem Beschluss. Darin bekennt die Synode gegenüber allen Betroffenen »die Schuld der ganzen Institution«. Die 120 Synodalen befürworteten am Mittwoch in Würzburg zudem, dass eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet wird. epd/nd