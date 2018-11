Berlin. Die überwiegende Mehrheit der Bürger sieht in den individuellen Pflegekosten eine zu hohe Belastung für Betroffene und deren Angehörige. Das geht aus dem aktuellen DAK-Pflegereport 2018 hervor, den die Krankenkasse am Mittwoch in Berlin vorstellte. 70 Prozent der Befragten sagten, viele Pflegebedürftige könnten sich keinen Heimplatz leisten. 60 Prozent der Bürger sind der Überzeugung, der Einzug in ein Pflegeheim führe zum Sozialfall. Zur Entlastung von Pflegebedürftigen und Angehörigen sprach sich die DAK-Gesundheit für eine Reform der Pflegefinanzierung aus. Die Eigenanteile der Bürger für Pflegeleistungen sollten gedeckelt werden. epd/nd