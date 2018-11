Erinnert sich noch jemand an Wolfgang Clement? Unter Kanzler Schröder (SPD) übte er einige Jahre lang das Amt des »Wirtschaftsministers« aus (eine Tätigkeit, die im Wesentlichen darin besteht, dem »freien Markt« bei seiner Zerstörungsarbeit zuzuschauen) und hat in dieser Funktion für die reibungslose Ausraubung der Lohnempfänger gesorgt. Jetzt ist er 72 Jahre alt, hat aber immer noch die eine oder andere innovative Bombenidee auf der Pfanne, wie man den Standort Deutschland noch ein wenig pimpen kann: Der »Welt« sagte Clement nun, die Begrenzung der Lebensarbeitszeit solle abgeschafft werden. Wer könne, der solle bis zum 75. oder 80. Lebensjahr arbeiten. Toll! Weitere Top-Vorschläge, die Clement künftig machen könnte: die wirtschaftsfeindliche und unproduktive Freizeit abschaffen, freiwilliger Suizid (erspart dem Staat Rente), Löhne statt in Geldsummen in Naturalien (Graupensuppe, Stockhiebe) auszahlen. tbl