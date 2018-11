FARC-Anhänger*innen protestieren gegen die Verhaftung von FARC-Politiker Jesús Santrich. Foto: AFP/Joaquin Sarmiento

Nachdem ein Richter in New York einen Haftbefehl erlassen hatte, sind sie im April dieses Jahres im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft verhaftet worden und sollen in die USA ausgeliefert werden. Haben Sie geplant, zehn Tonnen Kokain in die USA zu bringen?

Ich habe nie daran gedacht, Kokain oder etwas anderes an irgendeinen Ort der Welt zu schmuggeln. Daher kann es auch keine Beweise dafür geben, dass ich dieses Verbrechen begangenen habe. Deshalb habe ich seit meiner Verhaftung gebeten, dass die mit der Friedensvereinbarung ins Leben gerufene Sonderjustiz für den Frieden (JEP) ein Verfahren eröffnet, in dem die Anschuldigungen angefochten werden können.

Wir hatten bei den Friedensverhandlungen vorhergesehen, dass der Staat die Auslieferung als Instrument der Vergeltung benutzen könnte. Deshalb wurde vereinbart, dass für den Fall, dass es Anschuldigungen über mögliche Straftaten geben sollte, die nach der Unterzeichnung des...