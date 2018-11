Was soll das sein

Salvador de Jujuy. In der argentinischen Provinz Jujuy im Nordwesten des Landes soll die mit 14 000 Hektar weltgrößte legale Cannabisplantage aufgebaut werden. An dem Joint Venture beteiligt sind eine Tochter des US-Unternehmens Player’s Network und die der Provinz gehörende Firma Cannabis Avatara. Auf der Plantage soll ein breites Spektrum von Cannabispflanzen mit unterschiedlichem Gehalt der Inhaltsstoffe THC und Cannabidiol angebaut werden, sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export. Dazu gehören entsprechende Sorten für Medizinzwecke, Marihuana als Genussmittel und auch Industriehanf. nd