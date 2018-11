»Ich bin gespannt, wie die Finnen darauf reagieren«, sagte die Landtagsabgeordnete Birgit Bessin (AfD) nach der Abstimmung. Gerade war sie mit ihrem Antrag gescheitert, eine Willkommensbox für Babys vom Parlament beschließen zu lassen. In Finnland gebe es ein solches Geschenk, hatte sie das Ansinnen begründet. Dort könnten die Eltern wählen, ob sie diese Box oder lieber etwas Geld nehmen. Nach den Vorstellungen der AfD sollten die Eltern eines jeden Neugeborenen ein Anrecht auf ein Paket haben, das sie sich im Sozialministerium abholen könnten. Enthalten sein sollten Strampler, Windeln, Nuckel, Socken, ein Kuscheltier und was ein Baby so braucht. In den Genuss kommen sollten aber nur Eltern, die mindestens fünf Jahre in Brandenburg leben.

Es gebe bereits eine Reihe von Willkommensaktivitäten, sagte Sozialministerin Susanna Karawanskij (LINKE). In deren Genuss kommen jedoch unterschiedslos alle Neugeb...