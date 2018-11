München. Bayerns Innenministerium hat ein Volksbegehren gegen das Artensterben zugelassen. Vom 31. Januar bis 13. Februar können sich Unterstützer bei den Gemeinden eintragen, so das Ministerium. Erfolgreich ist die Gesetzesinitiative, wenn mindestens zehn Prozent der Stimmberechtigten, rund 950 000 Menschen, unterschreiben. Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) hatte das Volksbegehren beantragt. dpa/nd

