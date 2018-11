Halle. Jeder 200. Student an Sachsen-Anhalts Hochschulen ist älter als 50 Jahre. Im Wintersemester 2017/18 seien es 274 Frauen und Männer gewesen, so das Statistische Landesamt in Halle anlässlich des Internationalen Studententages (17.11.). Auch seien 56 Minderjährige eingeschrieben gewesen - das sind etwa 0,1 Prozent der 54 600 Studenten. dpa/nd