Schwerin. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Politiklehrerverband haben die geplante Reform des Abiturs im Nordosten kritisiert. Der Entwurf verschlanke das Abitur und werde den Anforderungen an eine begabungsgerechte und inklusive Prüfung nicht ausreichend gerecht, so GEW-Chef Maik Walm am Donnerstag. Die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung kritisierte, Schüler hätten eine geringere Auswahl bei ihren Prüfungsfächern. dpa/nd