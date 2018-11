Für die AfD wächst sich der Spendenskandal zu einem handfesten Desaster aus. Nachdem der Kreisverband Bodensee Anfang der Woche als Reaktion auf Medienberichte bereits eine wahrscheinlich illegale Spende aus der Schweiz über 130 000 Euro zugeben musste, räumte die Partei nun ein, dass sie weitere 150 000 Euro aus dem Ausland erhalten hat. Begünstigter war erneut der Kreisverband von Alice Weidel, wie die Bundes-AfD am Mittwochabend erklärte. Demnach überwies die angeblich in Belgien ansässige »Stiftung Identität Europa« am 13. Februar besagten Beitrag an die Parteigliederung. Da sich jedoch der eigentliche Spender wie auch der Zweck der Zuwendung nicht zweifelsfrei hätten klären lassen, habe der Kreisverband das Geld zurücküberwiesen - allerdings erst drei Monate später. Unklar ist, wer hinter der belgischen Stiftung steckt. Wie das Nachrichtenp...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.