Foto: fotolia/Victor Moussa

Deutschland gilt heute als Bastion kapitalistischer Stabilität. Es fällt fast schwer zu glauben, dass dieses Land vor 100 Jahren gleich hinter Russland als Epizentrum der Weltrevolution angesehen wurde: Die Kommunistische Internationale hielt ihre ersten Kongresse, obwohl alle in Moskau, in deutscher Sprache ab, die Jugendinternationale saß in Berlin. Und zuweilen vergisst man schon hierzulande fast, dass die deutsche KP eine Massenpartei mit bis zu 300 000 Mitgliedern war und bei den letzten freien Wahlen der Weimarer Republik mehr Stimmen bekam als derzeit die CDU zu gewärtigen hat: 38 Prozent.

Noch weniger ist all das im Ausland bekannt. Dem soll nun der Sammelband »Weimar Communism as a Mass Movement« abhelfen, den der in Bochum forschende Berliner Historiker Ralf Hoffrogge mit dem walisischen Dozenten Norman LaPorte zusammengestellt hat. 13 überwiegend junge Forscher, die sich mit dem deutschen Parteikommunismus befassen, hab...