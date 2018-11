Die Gruppe Anonymous warnt vor Tarnorganisationen der Sekte. Foto: imago/Ina Peek

In einem Spätkauf nahe dem Kottbusser Tor liegt am Verkaufstresen ein Stapel Flyer mit der Aufschrift »Fakten über Drogen«. Das verwundert auf den ersten Blick nicht, am Kotti sind Drogen schon lange allgegenwärtig, und seit Kreuzberg als Szeneviertel gilt, sind dort vermehrt auch Partydrogen im Umlauf. Im Görlitzer Park wird trotz aller Bemühungen seitens Politik und Polizei gedealt. Die Flyer, die hier in vielen Spätis und Läden ausliegen, sind vom Verein »Sag NEIN zu Drogen - Sag JA zum Leben«. Was die meisten nicht wissen: Laut Verfassungsschutz ist der Verein eine Nebenorganisation von Scientology. Auch der Ladenbesitzer sagt auf Nachfrage, er wisse nicht, wer hinter den Anti-Drogen-Flyern steckt. Als er das Wort »Scientology« hört, zögert er. »Sind Sie sicher?«, fragt er.

»Den meisten Gewerbetreibenden ist nicht bewusst, was sie da auslegen«, sagt ein Mitarbeiter des Antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrums (apa...