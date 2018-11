»Original Wolfen«: Das Leben digitaler Soft- und Hardware ist kurz im Vergleich zu analogem Filmmaterial. Foto: imago/Steffen Schellhorn

Auch wenn sich hier niemals Stars vor laufenden Kameras in Szene setzten - als Standort der deutschen Filmgeschichte war Wolfen bei Bitterfeld einst nicht weniger bedeutend als Potsdam-Babelsberg oder München-Geiselgasteig. Während sich in diesen berühmten Dreh- und Produktionsstätten Kunst und Technologie nach kommerziellem Kalkül vermählten, dominierte in Wolfen die Technologie, und zwar die der Rohfilmfabrikation. Bis heute wird in Wolfen Rohfilm hergestellt - eine Technologie, die erhalten werden muss, um unser audiovisuelles Erbe zu sichern.

Vor 117 Jahren nahm die Aktiengesellschaft für Anilinfabrication, kurz: Agfa, in Wolfen eine Filmfabrik in Betrieb. Das 1867 gegründete Unternehmen hatte Ende der 1880er Jahre zunächst in Treptow mit der Produktion fotografischer Materialien begonnen; in Wolfen errichtete die Agfa ab 1908 eine europaweit einmalige Stätte zur Massenfabrikation von sogenanntem Kinefilm, also Kinorohfilm. De...