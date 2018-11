»neues deutschland« verleiht seinen Sportpokal an herausragende Athletinnen und Athleten

Ihre Stimme ist gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Zum 21. Mal vergibt »neues deutschland« den jährlichen Sportpreis und Sie sind eingeladen abzustimmen. Wer bekommt am Ende den Sportpokal überreicht, den Künstlerin Esther Brockhaus aus Ballenstedt im Harz eigens für »nd« entworfen und mittlerweile Dutzende Male in Bronze gegossen hat?

Seit 2017 vergeben nur noch einen nd-Sportpreis statt fünf. Die Sportredaktion hat dazu drei Kandidaten ausgewählt, die allesamt würdige Preisträger wären. Da wäre zum Beispiel Jenny Nowak. Kennen Sie nicht? Noch nicht, sagen wir! Die 16-Jährige aus Klingenthal, die auf Skiern die Schanze ebenso gut bewältigt, wie sie es beim Langlauf in der Loipe tut, schaffte Anfang des Jahres, was vor ihr noch keiner Frau gelang. Sie wurde Erste bei einer WM in der Nordischen Kombination. Die letzte Wintersportart, bei der nur Männer zu den Olympischen Spielen antreten, wird dank Athletinnen wie Jenny Nowak immer weiblicher. Bei der WM 2018 gewann Nowak den Demonstrationswettbewerb der Juniorinnen.

Ebenfalls fernab des deutschen Fernsehens wurde Frank Stäbler Ende Oktober erster Ringerweltmeister in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Und das, obwohl er dafür in einem ehemaligen Kuhstall trainieren musste. Zu guter Letzt stellen wir die Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls aus Elxleben zur Wahl. Sie gewannen im Frühjahr erstmals die Champions League, obwohl der Klub noch nicht einmal zehn Jahre existiert und natürlich keiner der Aktiven Profi ist.

Treffen Sie Ihre Wahl: per Postkarte an »neues deutschland«, Kennwort Sportpreis, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, oder per Mail an sportpreis@nd-online.de oder auf unserer Internetseite dasnd.de/sportpreis. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2018. Machen Sie also mit! Und ermutigen Sie Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder, beim nd-Sportpreis teilzunehmen. Unter allen Einsendern verlosen wir wertvolle Reisepreise! nd