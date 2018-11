Angela Merkel zwischen US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei den Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs Foto: AFP/Ludovic Marin

In Europa zerfallen die politischen Parteiensysteme, die Ungleichheit wächst, rechte Parteien sind im Aufschwung und in einigen Ländern schon an der Regierung. Die EU verliert Großbritannien und riskiert im Defizit-Streit mit Italien eine Existenzkrise. Die US-Regierung überzieht die Welt mit einem Handelskrieg - und nun geschieht etwas sehr Ungünstiges: das Wirtschaftswachstum lässt nach. Der beginnende Abschwung wird alle politischen Gegensätze verschärfen und konfrontiert die EU mit ihrem Grundwiderspruch. »Das Projekt Euro scheint in die entscheidende Phase einzutreten«, so die Ökonomen der DZ Bank. »Ausgang offen.«

Im dritten Quartal halbierte sich die Wachstumsrate der Wirtschaft in der Eurozone. In Italien herrschte Stagnation, in Deutschland schrumpfte die Produktion sogar. Experten beeilten sich zwar, diese Schrumpfung auf Sondereffekte der Autoindustrie zurückzuführen. Dennoch ist klar: Europas Wirtschaft ist in einen Si...