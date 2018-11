Auf dem kurdischen Newrozfest 2016 in Hannover Foto: Reuters/Fabian Bimmer

Eine gewöhnliche Woche in Deutschland: Dienstag, 13. November 2018: Ein Gericht verurteilt den Aktivisten und Journalisten Anselm Schindler zu einer Strafe von 4400 Euro. Er hatte im Februar auf einer Demo die Flagge der syrisch-kurdischen Frauenmiliz YPJ getragen.

Mittwoch, 14. November: Ein Gericht verurteilt den kurdischen Flüchtling Ahmet Çakmak zu einer Strafe von 1000 Euro. Er hatte sich auf einer Demo gegen den türkischen Angriff auf Afrin ausgesprochen und das kurdische Lied Çerxa Şoreşê gesungen.

Donnerstag, 15. November: Der Regisseur und Schauspieler Ludo Vici steht vor Gericht, weil er auf Facebook einen Beitrag teilte, in dem ein Symbol der syrisch-kurdischen Miliz YPG zu sehen war. In seinem Fall entscheidet das Gericht für Freispruch. Unklar ist, ob die Staatsanwaltschaft noch in Berufung geht. Der Kontext all dieser Prozesse: Das seit 1993 bestehende Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK. Ein Verbot, d...