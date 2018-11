Calbe. Durch die Umrüstung von Straßenlaternen auf LED-Technik können Kommunen viel Geld sparen. Die Gemeinde Calbe (Saale) im Salzlandkreis rechnet mit Einsparungen von rund 100 000 Euro im Jahr. Für den 9000-Einwohner-Ort sei das eine erheblich Summe, sagte Bürgermeister Sven Hause. Nach Angaben der Landesenergieagentur fließen 30 bis 50 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs der Kommunen in die Straßenbeleuchtung. LED-Technik kann den Verbrauch um bis zu 80 Prozent senken. dpa/nd

