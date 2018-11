New York. Unter Vermittlung der Vereinten Nationen sollen die Konfliktparteien in Jemen in Kürze Friedensgespräche in Schweden führen. Er habe sowohl von der von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Regierung als auch von den Huthi-Rebellen erneut die Zusicherung erhalten, dass sie zu Gesprächen über eine Beendigung des Bürgerkriegs bereit seien, sagte der UN-Sondergesandte für Jemen, Martin Griffiths, am Wochenende dem UN-Sicherheitsrat in New York. r will nächste Woche in die von den Huthi-Rebellen kontrollierte Hauptstadt Sanaa reisen. AFP/nd