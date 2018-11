Blockade der Umgehungsstraße von Caen in Nordfrankreich Foto: AFP/Charly Triballeau

Mehr als 290 000 Franzosen haben am Sonnabend an landesweit etwa 2300 Punkten den Verkehr blockiert, um gegen geplanten Steuererhöhungen zu protestieren. Symbol der Bewegung sind die gelben Warnwesten, die jeder Autofahrer mit sich führen muss.

Weil die Aktionen stellenweise in Handgreiflichkeiten zwischen Demonstranten und Autofahrern oder in Gewalt gegen öffentliche Einrichtungen ausarteten, kam es laut Innenministerium zu fast 100 Zwischenfällen, bei denen Polizei oder Gendarmerie eingriff und 117 Personen vorübergehend festnahm. Zudem gab es rund 400 Verletzte und einen tödlichen Unfall, als eine in Panik geratene Autofahrerin eine 63-jährige Demonstrantin überfuhr. Da der Verkehr im ganzen Land stark behindert wurde, blieben Hunderte Läden geschlossen. Auch Betriebe wie das Toyota-Werk in Valenciennes verzichteten auf die Wochenendschicht, weil die Anfahrt der Arbeiter nicht gewährleistet war. An mehr als 200 Punkten sollten die B...