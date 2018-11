Schwerin. Die Wölfe vermehren sich in Mecklenburg-Vorpommern. Inzwischen seien sechs Rudel nachgewiesen, sagte Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag in Schwerin. Sie hätten in diesem Jahr alle Jungtiere gehabt. Im Frühjahr waren erst vier Rudel im Nordosten nachgewiesen.

Die Rudel leben den Angaben zufolge in der Kalißer Heide und im...