Erfurt. Thüringens Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (LINKE) hat sich für den verstärkten Einsatz von regionalen Bio-Produkten in Kantinen ausgesprochen. »Gerade in Großküchen und Kantinen gibt es noch viel Spielraum, um regionale Lebensmittel öfter auf den Tisch zu bringen«, sagte Keller laut einer Mitteilung ihres Ministeriums am Montag beim 11. Mitteldeutschen Bio-Branchentreffen in Erfurt. Sie nannte Dänemark als mögliches Vorbild: Dort tendiere der Bio-Anteil in der Verpflegung außer Haus vielerorts gegen 100 Prozent. Das Treffen der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht dieses Jahr unter dem Motto: »Regionale Bio-Produkte in die Kantine«. dpa/nd