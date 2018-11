Mieter der Karl-Marx-Allee organisieren sich gegen den Verkauf ihrer Wohnungen an die Deutsche Wohnen

Gentrifizierung ist in aller Munde und steigende Mieten sind eines der Schwerpunkthemen im Wahlkampf

Von daher ist die Rückbesinnung der Partei auf die 1990 abgeschaffte Wohnungsgemeinnützigkeit, mit der dauerhaft bezahlbarer Wohnraum gefördert werden soll, ein richtiger Schritt. Doch aus ihrer marktwirtschaftlichen Haut kommen sie auch dabei nicht mehr heraus: Mit Steuergeschenken an renditeorientierte Investoren und betuchte Privatleute soll die soziale Wohnungsfrage nachhaltig gelöst werden. Dabei gehört die Versorgung aller Menschen mit angemessenem Wohnraum zu den Kernaufgaben der sozialen Daseinsvorsorge und somit zum unmittelbaren Verantwortungsbereich des Bundes, der Länder und der Kommunen, gerne in Kooperation mit gemeinwirtschaftlichen Unternehmen und Institutionen. Doch eine Politik entlang derartiger Prämissen kann man von einer ökoliberalen Mittelstandspartei natürlich nicht erwarten.

Auch die Grünen scheinen mittlerweile realisiert zu haben, dass Mietenexplosion und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum eine der drängendsten sozialen Fragen in Deutschland ist. Und sie haben auch verstanden, dass sich die von der Regierung wieder angekurbelte Förderung des sozialen Wohnungsbaus als teurer wohnungspolitischer Irrweg erwiesen hat, da Jahr für Jahr mehr Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen als neu gebaut werden.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!