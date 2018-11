Sinan Selen wird neuer Vize beim Verfassungsschutz. Foto: Bund Deutscher Kriminalbeamter

Spannender als der bisher kaum aufgefallene Thomas Haldenwang, nach der Causa Maaßen vom Stellvertreter zum neuen Chef des Verfassungsschutzes aufgestiegen, ist vorerst sein eigener Stellvertreter. Regierungskreise in Berlin bestätigten jüngst, dass der in Istanbul geborene Sinan Selen neuer Vize der umstrittenen Behörde werden soll. Die Ernennung des 46-jährigen Juristen sorgte beim »Tagesspiegel« für Freude: Es ist ein »starkes« und »überfälliges« Signal, dass ein Spitzenposten in den Sicherheitsbehörden mit »einem Mann mit Migrationshintergrund« besetzt werde. Rechtsradikale mokierten sich erwartungsgemäß, d...